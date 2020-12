TerroreUdine Exxx…Polzive!!! Fontanini-Del Longo alzano il livello dello scontro sociale in città. Multato il Contarena per le sedie troppo vicine. Tensione alle stelle. Il Messaggero Veneto esulta. Foto Esclusive.

Foto esclusive in calce.

Dopo il Dusci anche il Contarena é stato sanzionato con 280 euri e locale chiuso per 3 giorni. Pazzesco, nessun cliente multato. Tuttavia, il testo del verbale appena redatto dai gerarchi riporta che: “Il titolare ometteva di disporre i posti a sedere al fine di far rispettare la distanza fra i clienti”.

Per questa irruzione è stata scomodata una squadra di almeno una decina di agenti fra Polizia Locale e Carabinieri. Udine come Caracas, disordine sociale. Lo zoppetto di nuovo in azione, esaltato dopo che oggi ha ricevuto l’assurda copertura del direttore del Messaggero Veneto. L’agente Giulio Dri “abusivo di titolo” ha preso coraggio e poco fa ha colpito il Contarena di Udine.

A quanto pare, la sanzione è stata elevata per la distanza cui erano disposte le sedie all’esterno. Ormai Fontanini-Del Longo-Monestier hanno dichiarato guerra all’impresa. Lo zoppetto usato come ariete per creare tensioni sociali in città. Un brutta pagina per Udine, città fuori controllo causa un sindaco incapace e rincitrullito. Il comandante Del Longo, assente per malattia, affida il comando dei Vigili ai fanatici che colpiscono le partite iva col giubbotto antiproiettile. Tensioni sociali alle stelle alimentate dai commenti del direttore del quotidiano locale che liscia il pelo al manganello e tollera l’incapacità del comando di risolvere la questione sicurezza in borgo stazione. Una catastrofe culturale per la città più elegante del Nord. Il peggior Natale che la memoria ricordi. Vi supplichiamo, tornate in mezzadrìa, a zappare, a seminare patate. Andatevene.

Ecco la foto della vergogna. L’arrivo della Polizia Locale al Contarena in tenuta antisommossa.