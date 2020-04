Test sierologici, il via della Toscana.

La Toscana dà il via ai test sierologici. Saranno effettuati su 400mila persone, includendo anche i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti fin dall’11 marzo. La Regione guidata da Enrico Rossi ha annunciato l’accordo quadro con 61 laboratori privati che integrerà il lavoro già svolto dal servizio sanitario regionale, impegnato in altri 140mila test riservati in via prioritaria ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa.

“La nostra politica – ha detto il governatore – è sviluppare l’uso dei cosiddetti tamponi: in Toscana, ne abbiamo fatti oltre 80mila. Siamo dell’idea che una maggiore conoscenza del virus può derivare proprio dalla complementarietà” tra tamponi e test sierologici. “Da questa indagine – ha concluso Rossi – emergeranno utili valutazioni per procedere, d’intesa con il governo nazionale, all’organizzazione della fase 2″.