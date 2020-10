TizianaCerBottana Exxx…Polzive!!! Violazioni su nomina dirigenziale sanitaria a Spessot, cocca della UIL-FPL del FriuliVG. Bufera su Poggiana e Bressan. La lettera dello studio legale. Esclusivo.

L’ex segretaria sindacale della UIL della provincia di Udine Tiziana Spessot, non poteva essere nominata Dirigente di Struttura per i Servizi Sanitari dell’Azienda Isontina. Un magheggio stratosferico anticipato dalla pagina dello scandalo il 15 marzo del 2019. L’allora commissario Poggiana, secondo lo studio legale Ventura e Associati di Trieste, avrebbe violato il contenuto di una circolare ministeriale che inibisce la nomina. Nei confronti di Leopost seguitarono minacce, querele e diffide. La lettera dello studio legale è pubblicata in calce.

CGIL, CISL, FIALS, NURSIND, e FSI di Trieste prendono carta e penna e sollevano il problema Tiziana Spessot. Vie legali a causa della nomina a dirigente referente della struttura complessa delle professioni sanitarie e del personale dell’azienda sanitaria Giuliano-Isontina diretta da Antonio Poggiana. Tiziana Spessot è stata segretaria provinciale di Udine della Uil Fpl e nelle grazie del segretario regionale Luciano Bressan. Il motivo dell’interesse dello studio legale è riconducibile al provvedimento di nomina firmato dall’allora commissario dell’azienda sanitaria N. 2 dell’isontino e bassa friulana Antonio Poggiana. La circolare del 2010 del ministero della PA prescrive l’inibizione di nomina a dirigente prima del decorso di due anni ai soggetti che hanno rivestito cariche in organizzazioni sindacali. Il caso Spessot rientra in questa fattispecie.

Leopost, a proposito della nomina a Dirigente Referente riportava: … L’11 marzo scorso (2019) visti i pareri favorevoli di Melissa Casarin, Daniele Trentin, Alessandro Faldon e Luciano Pletti, veniva adottato il seguente provvedimento derivato dalle seguenti motivazioni: “…l’unico dirigente che potrebbe assolvere con continuità le funzioni temporanee di responsabilità della Struttura “Formazione”, è la dottoressa Tiziana Spessot.” Così recita il decreto firmato dal commissario Poggiana. In pratica un magheggio per imbucare, senza nessun bando, la cocca di Luciano Bressan segretario regionale della Uil. Un anno dopo, le parti sociali hanno inviato il dossier allo studio legale che ha provveduto a definire la posizione dell’esponente della UIL-FPL Tiziana Spessot. Ecco la lettera…