ToloTolo Exxx…Polzive!!! Il successo di Checco Zalone grazie al segretario della Lega di San Daniele: La logistica per le immagini del film girate a Trieste nelle mani di Mauro Fornasiero. Esclusivo. Buon Anno.

Mauro Fornasiero, leghista pugnace, dee jay radiofonico e autista di pullman, diffonde le immagini esclusive del set triestino di Checco Zalone risalenti all’estate scorsa. Fornasiero è una scoperta del sovranista Leonardo Barberio, già segretario della Lega di San Daniele, è stato uno dei protagonisti della vittoria di Pietro Valent a sindaco del comune collinare. Nelle immagini si vede Fornasiero col famoso regista e alla guida di uno dei tanti pullman che ha condotto per completare l’organizzazione logistica del set cinematografico di Tolo Tolo a Trieste. Ecco il suo commento:

“Ora che il film Tolo Tolo è in uscita al cinema posso pubblicare alcune foto scattate sul set a Trieste dove si sono girate alcune scene di questo film diretto e interpretato da Checco Zalone e sono stato orgoglioso assieme ai miei colleghi nel aver dato anche noi il nostro piccolo e umile contributo, invito ad andare a vederlo al cinema, non è per nulla razzista e le scene finali sono molto belle viste da piazza Unità d’Italia”.