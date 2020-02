TorquemadaTrieste Exxx…Polzive!!! La città più laica d’Italia finisce al rogo. Il consigliere comunale Tuiach a Striscia: “Gay non si nasce si diventa; finiranno all’inferno”. Esclusivo.

Trieste intollerante, crudele e spietata. Irriconoscibile. Elementi d’inquisizione spagnola sono stati invocati stasera durante la popolare trasmissione di Canale 5, Striscia la notizia. L’inviata nel capoluogo regionale Chiara Squaglia esordisce: Soffia un vento di tempesta a Trieste ma non è la bora. Si tratta di Tuiach e delle sue frequenti incursioni nel periodo dell’inquisizione spagnola. Il protagonista è il consigliere comunale di estrema destra. In un battibaleno sulla rete è bufera: Figure dimmerda per la città. Ma cos’ha detto Tuiach?

“Sono un pò omofobo, non mi piace vedere certe cose…” – attacca subito il consigliere comunale. L’inviata chiede: Gay si nasce o si diventa? “Si diventa – risponde Fabio Tuiach – perché con un lavaggio del cervello continuo che ricevono fin da ragazzi…”. Ma c’è una salvezza? “Alcune persone gay sono andate a Medjugorie – risponde Tuiach – sono state stravolte dalla fede e dopo hanno cambiato completamente vita, si sono sposate hanno fatto dei figli, quindi sono guarite (Miracoloooo urla Chiara Squaglia). Voi non ci crederete – continua il consigliere – ma io ci credo”. Infine il commento scientifico sull’omosessualità: L’Oms definiva l’ omosessualità una malattia mentale, ora è diventato un orgoglio. Se uno nasce gay deve vivere in castità. O vivi in castità o, mi dispiace, finisci all’inferno.” Trieste ai tempi della peste, come ai tempi dell’Inquisizione.