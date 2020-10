TorsaTorsaTorsa Exxx…Polzive!!! Confermata l’asse sovranista Bordin-Rizzetto-Ciriani. Di Bert-Pozzo moderati coraggiosi. Forza Italia the end. Esclusivo

Le regole ferree del Covid hanno coinvolto, ma non allontanato, i partecipanti all’edizione 2020 della Festa Tricolore di Torsa di Pocenia. Mascherine e distanziamento.

Un successo per la qualità degli interventi: Ciriani, Rizzetto, Bordin, Pozzo, Di Bert, Falcone, Vidoni, Anzil, Ganzit e molti altri. Il dato politico emerso sotto il tendone è stato formidabile: Saldatura cristallina fra Ciriani e Rizzetto, convergenza progettuale con la Lega di Bordin che, ricordando la vicenda Salvini e il chiaroscuro di Calligaris, stava al settimo cielo per i risultati ottenuti con la presidenza Fedriga in regione e nei comuni del Friuli.

Il centrista Di Bert ha elencato le novità amministrative delle riforme enti locali, mentre Andrea Pozzo strizzava l’occhio a Fratelli d’Italia (delegazione dei patrioti notevolissima da Pasian di Prato, guidata da Sara Marchi). Dal tetto dei sovranisti e alle sfumature centriste di Di Bert, l’incontro di oggi ha confermato il precipizio di Forza Italia. La generosa presenza di Andrea Pozzo non è bastata a certificare il tramonto del partito azzurro in Friuli. Nessuna iniziativa politica, zero idee, solo un carrozzone dove far salire gli amici o i trombati alle elezioni, che sono alla ricerca di un reddito di cittadinanza all’insù. I risultati elettorali lo testimoniano: sotto la soglia del 5%, tant’è che in regione, il gruppo è ridotto a 4 consiglieri, e sopravvive grazie alla sbilanciata ripartizione delle pesature. Lo stesso Ganzit, assessore comunale a Codroipo, ha portato l’esempio di una maggioranza completamente sfilacciata e una segretaria regionale come la Savino che non si è accorta dell’anomalia del capogruppo del suo partito confessata a Leopost dal Richelieu locale Cesarino Toso. The End. Ingloriosamente.