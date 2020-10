TorsaTorsaTorsa Exxx…Polzive!!! Si dimette la vice commissaria dei patrioti di Udine. Sara suona la sveglia ai cittadini imbambolati: Voglio la segreteria! E restare in SSM. Esclusivo.

Anche alla festa di Torsa (Ud) il retroscena ha ribaltato la scena. Baci e abbracci solo di facciata. In realtà nell’area della festa Tricolore, i petardi erano disseminati in ogni angolo. Tra il prima e il dopo sono volati scazzi formidabili via Wapp fra i componenti della segreteria di Udine. Bufera planetaria. La pasianese Sara Marchi si è dimessa da vice-commissaria di Udine. Il commissario Luca Vidoni pronto a lasciarle il posto. Iscritti infuriati. Ingerenze periferiche.

La pasianese Sara Marchi, vice commissaria di Fratelli d’Italia di Udine, ha dato le dimissioni dall’incarico. Resta invece membro del consiglio di amministrazione della partecipata SSM a 10mila euri/anno più 2.000 di consulenze. Le ragioni delle dimissioni vanno ricercate nella volontà della vice di agguantare la segreteria cittadina. L’attuale commissario Luca Vidoni sembra d’accordo. La pasianese Sara Marchi, dopo aver scalzato Marzio Giau a Pasian di Prato, ha fretta e vuole impadronirsi del partito anche a Udine. Le dimissioni della vice e, a breve, del commissario cittadino Vidoni, servono per accelerare la convocazione del congressino cittadino che dovrà eleggere il nuovo segretario. Gli iscritti sono avvertiti, la prima candidata alla poltrona di Udine è la pasianese Sara Marchi.

In questo senso anche gli equilibri giuntali e correntizi saranno modificati. I rapporti con Fontanini, con Forza Italia (caso Zanin) e le pesature risarcitorie ai trombati subiranno conseguenze. Gli anziani portatori di voti, come si usava al Cremlino, saranno confinati alla Quiete.