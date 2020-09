TramontoCollinareFvg Exxx…Polzive!!! Cala il sipario sulla peggior edizione del premio “Merit Furlan”. Presidente e consiglieri del CDA disorientati. Le proposte del sindaco di San Daniele per rinnovare la stanca Comunità dei 15 comuni. Tremano gli aspiranti. Esclusivo.

Venerdì scorso nel castello di Arcano (Ud) è stata celebrata l’ultima edizione del Premio “Merit Furlan”. Ultima edizione intestata alla decadente Comunità Collinare nata circa 40 anni fa. Fra qualche mese, in virtù della riforma degli enti locali introdotta da Fedriga, l’ente cambierà statuto.

In ogni caso, la manifestazione di venerdì scorso ha mostrato tutti i limiti di un Cda (presidente Paolo De Simon) incerto e inutile tanto da esser stato costretto, per il secondo anno consecutivo, a delegare tutto il carattere organizzativo della 37esima edizione del premio al sindaco di Rive D’Arcano, Contardo. L’apporto della Comunità Collinare è stato pari a zero.

Prendendo spunto dalla disastrosa cerimonia del Castello, Pietro Valent, sindaco di San Daniele, ha compiuto una rapida ricognizione sullo stato dell’arte della riforma enti locali introdotta da Fedriga. Sollecitato da Leopost, il sindaco ha giudicato di buon livello il riordino enti locali introdotto dall’assessore Roberti, tuttavia, per ciò che riguarda la Comunità Collinare del Friuli, se la riforma prevede che al ruolo di vertice potranno aspirare anche i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, per il sindaco è preferibile che a svolgere il ruolo di presidente della rinnovata Comunità Collinare sia uno dei 15 sindaci che fanno parte dell’assemblea composta dai comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele, San Vito di Fagagna e Treppo Grande.