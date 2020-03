TramontoItalia Exxx…Polzive!!! Il dramma di Mattarella che non riesce a leggere il discorso. Il fenomeno Fedez che sgama quelli di Codacons e raccoglie 4milioni di euri per una terapia intensiva al San Raffaele. Esclusivo.

A zio Sergio vogliamo bene ma se sei circondato dagli avvoltoi la reazione dev’essere aquilottera. Ecco il video della disperazione, sigillo di un’Italia che sta rotolando sotto il peso della burocrazia. Un paese incancrenito, invecchiato, privo di autorevolezza dove perfino un cantante come Fedez dimostra che questo non è il tempo delle pugnette. Fedez assesta due esempi straordinari. superlativi. Le chiacchere stanno a zero.

Sgama quelli del Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e l tutela dei diritti di utenti e consumatori, che con un magheggio hanno avviato una campagna per sopportare l’associazione contro il corona virus. Cosa succede? se si clicca sopra il link l’utente viene rimandato a un banner che invita a versare i soldi direttamente al Codacons.

Ancora Fedez e Ferragni in prima linea, raccolgono 4 milioni di euri in favore del San Raffaele di Milano. Sono quasi al termine i lavori per un nuovo reparto di terapia intensiva. furiosi quelli della Protezione Civile perchè non hanno atteso i tempi della burocrazia italica. tramonto tricolore. Ci salva Fedez.