TramontoTrieste Exxx…Polzive!!! Morto un condomino residente nello stesso stabile della casa di riposo La Primula. Il Dramma Italiano in Friuli. Dopo le case di riposo tremano i reparti dell’ospedale Cattinara di Trieste. Le Accuse di Zalukar. Esclusivo.

Prima persona deceduta, un condomino di circa sessantanni, a Trieste che viveva nello stesso stabile cui si trova la sede della casa di riposo La Primula. La casa di riposo è al centro di un’indagine da parte della Procura.

Su “IlPiccolo” di oggi vi è il resoconto impressionante e drammatico che ha sconvolto in questi giorni Trieste, l’asburgico capoluogo del severo Friuli Venezia Giulia, una catastrofe impressionante. All’ospedale Cattinara c’è il pericolo che altri dipartimenti, dopo medicina, potrebbero rischiare la chiusura. Un disordine e una disorganizzazione mai viste. Il direttore dell’azienda sanitaria Giuliano isontina è Antonio Poggiana, cocco del sindaco di Monfalcone Cisint nonchè querelante blogger.

Una catastrofe che viene evidenziata dal consigliere regionale Zalukar, che punta il dito sulle case di riposo, vero disastro della sanità triestina guidata dal direttore Poggiana. Secondo il consigliere regionale ora serve un’operazione trasparenza:

“…opacità, bugie, omissioni nella guerra al virus. Dopo un mese di “tutto sotto controllo”, di “siamo i migliori” ripetuto fino alla noia, è esplosa la verità con i numeri, tanto chiari quanto terribili, centinaia i contagi e tanti, troppi i morti tra i più fragili, gli anziani ospiti delle case di riposo e i malati dei due ospedali triestini, tutti e due lasciati preda del virus. E colpiti risultano tanti medici e infermieri più gli operatori dei servizi, tutti i mandati in prima linea con poche o punto protezioni, senza ordini precisi, con uno stato maggiore attento più all’immagine che a governare.

La stampa riporta oggi le dichiarazioni anonime del responsabile di una casa di riposo: “Siamo stati lasciati senza indicazioni da parte dell’Azienda sanitaria per troppo tempo, nonostante i solleciti fatti.” Parole anonime per il timore di ritorsioni. Che vale pure per i medici e gli infermieri, che chiedono aiuto ma con il vincolo dell’anonimato, perché c’è un clima di intimidazione, chi parla e dice il vero teme discriminazioni, un clima da Corea del Nord, per fortuna in salsa nostrana.

Anche nella casa di riposo La Primula si conosceva il pericolo molto prima. La crisi era emersa in tutta la sua gravità il 7 aprile. Un mese prima, l’8 marzo, un inquilino dello stabile aveva trasmesso una nota all’Assessore Riccardi evidenziando la situazione di rischio di contagio per gli inquilini dello stabile. Una tragedia annunciata. Ecco uno stralcio dell’e-mail inviata all’Assessore alla Salute un mese prima del tragico epilogo.

<< Da: ” m….5@yahoo.it>

A: “riccardo.riccardi@regione.fvg.it” <riccardo.riccardi@regione.fvg.it>

Inviato: Dom, 8 Mar, 2020 alle 5:53

Oggetto : EMERGENZA CORONAVIRUS E CASA DI RIPOSO LA PRIMULA

Egregio assessore Riccardi,

Le scrivo per una questione della massima urgenza, legata all’allarme coronavirus e alla tutela dei nostri anziani. (omissis) ….a detta dell’Azienda sanitaria che ha effettuato qualche giorno fa l’ennesimo sopralluogo: non esiste alcuna norma che impedisca un uso promiscuo dell’ascensore. Attraverso il quale gli ospiti de La Primula, spesso in stato confusionale, trovano un facile varco agli ambienti condominiali o, peggio ancora, alla strada. Con frequenza giornaliera, qualche nonno sparisce per essere poi ritrovato e soccorso negli scantinati o su qualche pianerottolo, oppure a spasso per il rione di San Giacomo. Ora c’è l’allarme coronavirus e al rischio sicurezza si somma quello della salute di queste persone….. (omissis).

Certo del suo interessamento, Le porgo i miei più distinti saluti.>>

La lettera è corredata da fotografie veramente impressionanti tra cui una che rappresenta lo stato ni cui venivano lasciate le bombole di ossigeno nell’atrio, senza apparente protezione. Ne fosse caduta una sola per le scale avrebbe potuto esplodere e provocare una strage.

La lettera è datata 8 marzo… e oggi viene data notizia di un condomino deceduto.