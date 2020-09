TridicoRullato Exxx…Polzive!!! Rispetto ai friulani, il presidente dell’INPS tira uno stipendio modesto: Santi Terranova 230 mila euri/anno, Franco Milan 170, Massimo Fuccaro 150. Esclusivo.

Il consigliere regionale Fvg Cristian Sergo respinge le critiche sul compenso del presidente dell’INPS Tridico. In realtà, rispetto ai friulani, il suo stipendio è modesto. Santi Terranova, segretario a Trieste, tira circa 230 mila euri/anno. Il direttore generale della regione Fvg Franco Milan tocca i 170mila. Il direttore generale della Net, una partecipata del comune di Udine che si occupa di rifiutaggio, tira oltre 150mila euri/anno. Il maneggione Piero Mauro Zanin nel 2019, ha sfiorato i 240mila euri/anno di introiti. In calce il comunicato dell’INPS.



Mezza Italia scandalizzata per il compenso del presidente dell’INPS Tridico, che, grazie a questo mezzo scandalo si è scoperto che il suo compenso non è stellare come quello di alcuni dirigenti della pubblica amministrazione friulana con responsabilità certamente inferiori a quelle di un presidente del più grande istituto di previdenza sociale d’Italia. Alla speciale classifica dei dirigenti va aggiunto anche il presidente del consiglio Zanin, che, protagonista del magheggio del secolo in Mtf 〈direttore generale〉, tra Lignano e l’indennità di carica a Trieste, nel 2019 ha tirato oltre 240mila euri/anno. Cifre stellari che vanno ad affiancare quelle del segretario generale del comune di Trieste prossimo alla pensione Santi Terranova oltre 230mila euri/anno, quelle del segretario generale della regione Milan, il cui compenso è fissato a 170mila euri e il direttore di una partecipata udinese di raccolta rifiuti che tanti grattacapi sta dando ai residenti per via del porta-porta, si tratta di Massino Fuccaro che sfiora, fra premi e indennnità di carica circa 155mila euri/anno. Poi ci sono i direttori centrali della regione cui fa riferimento Sergo. A costoro è riconosciuto un compenso di 135 mila euri/anno. Friuli latrina d’Italia. Tridico, un modesto. Ecco il comunicato dell’INPS :