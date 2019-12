TriesteFarWest Exxx…Polzive!!! Furiosa rissa in pieno giorno fra Italiani e Kosovari in via Puecher, Friuli come Mosul. Il leghista Slokar: “Sono imbestialito perché ci sono tanti italiani che difendono steMerde, finirà col doverci fare giustizia da soli”.

Il consigliere regionale della lega Danilo Slokar è preoccupato, ha paura. Lo rivela dopo il gravissimo episodio accaduto ieri pomeriggio a Trieste, in peno giorno (da Trieste Prima):

“Rissa in piazza Puecher, calci e pugni fra due triestini e due kosovari. Futili motivi e “forse per una pipì di cane”. Sembrerebbero essere queste le assurdità alla base della rissa scoppiata ieri pomeriggio in piazza Puecher tra due giovani e due cinquantenni. Ad avere la peggio, i due triestini che in alcune scene finali del video escono con la faccia insanguinata. Sul posto, tra l’indifferenza pressoché generale, sono arrivati i Carabinieri e la Squadra Mobile della Questura di Trieste che avrebbe fatto partire un’indagine per risalire alle persone coinvolte e per accertare responsabilità. Due delle persone coinvolte infatti se la sarebbero data a gambe”. Il commento del consigliere regionale della Lega, Danilo Slokar:

“SONO IMBESTIALITO, NON SO PIŪ COSA PENSARE…

E POI TRA I NOSTRI CONCITTADINI, CI SONO ANCHESTRONZI CHE DIFENDONO STEMERDE, CHIAMANDO STE FECCE NOSTRI FRATELLI .

QUESTI SONO CON L’ANIMO E LA KATTIVERIA INNATA.

HO TANTA PAURA, TANTA, SI RISCHIA PRIMA O DOPO CHE FINIRÀ CON IL DOVERCI FARE GIUSTIZIA DA SOLI”.