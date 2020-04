TriesteFase2 Exxx…Polzive!!! Dipiazza scavalca Fedriga. “Domani inviterò alcuni amici per una grigliata a casa mia”. L’annuncio a TriesteCafé. Panico a Palazzo e video rimosso. Le accuse del consigliere Menis. Esclusivo.

Su Facebook, i triestini hanno già creato un evento: “Pasqua a casa di DIPI”. Si legge:

“Domani domenica 12 aprile alle ore 10.00-23.59 Grignano, biglietti disponibili”.

Scivolone carsico per il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. E’ accaduto ieri durante una diretta andata in onda sul canale “TriesteCafé”. Fedriga impacciato, cittadini storditi e il consigliere Paolo Menis che irrompe. Ecco le accuse del grillino: “Ieri sera durante una diretta su Trieste Caffè il sindaco di Trieste ha dichiarato candidamente che a Pasqua ha intenzione di invitare alcuni amici a casa. Il video è stato tolto ma è stato visto da parecchie persone. Cerchiamo di dare le informazioni corrette: a chiunque sia “presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare”. Lo stabilisce una delle ultime ordinanze regionali, disposizione che anche il sindaco dovrebbe conoscere. E con approvvigionamento alimentare, purtroppo, non si intende andare a pranzo o a cena a casa di amici. Questo lo faremo quando l’incubo sarà terminato”. Il comunicato si chiude con l’appello del consigliere e l’augurio. Restiamo a casa … propria! Buona Pasqua a tutti.

Resta il fatto che mentre Trieste e il resto del mondo vivono blindati a causa dell’emergenza coronavirus, il sindaco Roberto Dipiazza racconta la propria quarantena dorata in una video intervista al sito TriesteCafè. Dipiazza, evidentemente “dimenticandosi” dei divieti vigenti, ha sottolineato un paio di volte di aver avuto ospiti a casa nella giornata di giovedì e di aspettare amici a pranzo per festeggiare la Pasqua. Il tutto davanti al’espressione attonita dell’intervistatore. In barba ai decreti, alle ordinanze e al buon esempio che sarebbe richiesto al sindaco, responsabile per legge della condizione di salute della comunità da lui amministrata.

Il video è stato prontamente rimosso dal social network, ma è stato visto da numerosi spettatori.