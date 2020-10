TriesteHamburg Exxx…Polzive!! Sullo storico accordo parla l’europeista Maurizio Ionico. La voce più raffinata della sinistra che il Friuli ignora. Esclusivo.

L’urbanista Maurizio Ionico, profondo conoscitore di piattaforme logistiche mondiali, commenta l’intesa fra Trieste e il porto di Amburgo: «Avere paura delle Via della Seta, avere timori di perdere quote di mercato a fronte del rafforzamento degli scali sloveni e croati, spingere l’Unione Europa a limitare la presenza della Cina in Grecia e nei Balcani non porta lontano».

L’entrata in porto a Trieste nella gestione della costruenda Piattaforma logistica della società Hamburger Hafen– und Logistik Aktiengesellschaft (Hhla), controllata dalla municipalità di Amburgo, rappresenta un’opportunità per l’intero Friuli Venezia Giulia e rafforza alcune direttrici di sviluppo dell’ecosistema regionale.

Per prima cosa, la decisione di Amburgo di insediarsi qui, al pari di scelte similari che altri player globali potrebbero compiere come Duisport logistic e China Communications Construction Company, chiarisce ancora una volta che l’ecosistema non evolve facendo leva sulla mera “centralità geografica” del Friuli Venezia Giulia. Serve, invece, costruire una “centralità strategica” del territorio regionale. È proprio questa l’operazione che ha intrapreso l’Autorità di sistema portuale dell’Alto Adriatico Orientale nella ricerca, verso l’alto, di alleanze internazionali di traffico marittimo e ferroviario, e verso il basso, condensando le funzioni disgregate dei vari interporti localizzati in Regione e del porto di Monfalcone. Del resto, quando si è detto che il porto di Trieste è a tutti gli effetti il “porto-Regione” si intendeva proprio questo: consolidare gli asset disponibili e capitalizzare le risorse al fine di svolgere una funzione strategica lungo le relazioni tra il Nord, il Mediterraneo e l’Europa centrale e orientale. Affermare simile funzione è essenziale se si vuole concentrare in quest’area l’interesse degli operatori, imprese e manifattura: e ciò avviene solo se esistono capacità e competenze, infrastrutture di trasporto e servizi di logistica efficienti e in grado di generare valore.

In secondo luogo, la decisione di Amburgo porta a riconoscere che le possibilità di successo di una comunità, dal punto di vista sociale ed economico, è data dalla propensione all’apertura al mondo e alla ricerca della cooperazione. Avere paura delle Via della Seta, avere timori di perdere quote di mercato a fronte del rafforzamento degli scali sloveni e croati, spingere l’Unione Europa a limitare la presenza della Cina in Grecia e nei Balcani non porta lontano. La globalizzazione è un processo che ha accompagnato da sempre l’evoluzione del genere umano e non sarà destinato ad interrompersi; come non si porranno limiti i singoli (siano Paesi, territori o imprese) nell’accrescere le capacità competitive in termini di adeguamento di strutture, processi e risorse umane. L’apertura comporta coscienza di sé, avere una visione del proprio ruolo, sicurezza nelle proprie produzioni e saperi. Dunque, per l’Italia e il Friuli Venezia Giulia non vi sono molti margini di manovra se non quelli di produrre e valorizzare competenze scientifiche e tecniche, ad attrezzare la struttura logistica e dei trasporti, a cooperare e stipulare alleanze in Europa e nel contesto globale. In sostanza, lo structural coupling tra qui e il mondo, tra noi e gli altri, come un tratto della contemporaneità che ci deve in ogni caso contraddistinguere.

La presenza di Hhla sul nostro territorio, come del resto di altre grandi imprese e operatori, sollecita l’accelerazione di alcuni processi di adeguamento del sistema territoriale.

Da un lato, va ripensato il ruolo dei Consorzi di sviluppo economico locale che devono ulteriormente aggregarsi ed inglobare altre strutture locali per migliorare le capacità di fornire servizi ad alto valore e concorrere nell’attrattività di capitali e imprese. Devono evolvere in vere e proprie “piattaforme logistico-industriali” e “laboratori di politiche urbane, industriali e dei trasporti”: si tratta di un profilo che permette di instaurare una maggiore relazione tra città e imprese tale da favorire l’adeguamento del sistema e il supporto alle imprese, di migliorare l’accessibilità e la logistica territoriale in cooperazione con gestori dei servizi distribuiti sul territorio. Dall’altra parte, se al pari di Trieste, il porto di Amburgo ha una robusta matrice ferroviaria (e dispone di Metrans che è la propria società), e se le connessioni tra il Mediterraneo e la piattaforma industriale europea è opportuno si realizzino in modo sostenibile, si pone l’esigenza di adeguare le nostre infrastrutture di trasporto. Un passo è il raddoppio della rete ferroviaria lungo la direttrice nord – sud (Corridoio 1/Baltico Adriatico) per dotarla di capacità e permettere il transito di treni da 750 metri e 2.200 ton».