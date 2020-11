Udine-Gradisca Exxx…Polzive!!! Focolaio al Cara, 9 contagi. Denuncia di Diego Bernardis: Zona Rossa. Migrantes senza controllo alla Cavarzerani. Accuse di Tuliozzi. Esclusivo.

Centri di accoglienza sotto pressione. Pericolo contagi e pericolo per i residenti. In Cavarzerani di Udine un cancello é divelto e i migrantes possono entrare e uscire come vogliono. Chi controlla? Tuliozzi punta il dito contro l’assessore alla sicurezza di Udine Ciani. Sul Cara di Gradisca (Go), il consigliere regionale Bernardis accusa: “Giunge notizia che 9 ospiti del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Gradisca d’Isonzo sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Attualmente nessuno è sottoposto a quarantena e dunque sono liberi di girovagare sul nostro territorio mettendo a rischio la salute pubblica. Chiedo che intervengano quanto prima le istituzioni competenti, in

primis ministro degli Interni e prefettura, affinché il Cara e il

coesistente Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) vengano

dichiarati zona rossa”.