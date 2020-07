UdineAbbandonata Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra non c’è, nasce un nuovo Comitato cittadino in risposta al sindaco pelandrone: Rione Via Roma. I promotori denunciano: Dal comune solo promesse e pivette. Esclusivo

Promesse e merlot. Per la compagnia degli sbagliati che governa la città, esiste solo piazza San Giacomo, o via Poscolle, il resto, nada.

Per questo motivo stasera alle 19,30, su impulso dell’imprenditore Luigi Armano (ha appena inaugurato il formidabile Starbox in via Roma) sarà formalizzata la costituzione di un nuovo Comitato della via. Rione Via Roma. L’iniziativa trova la sponda di residenti, liberi professionisti, imprenditori, esercenti. Il gruppo ha le idee ben chiare: Qui il comune non c’è, si vedono ogni tanto Ciani e Fontanini, fanno lo show e poi nulla, promesse da marinaio. Chiediamo un’illuminazione più efficiente, distanziatori per impedire ai ciclisti di pedalare sui marciapiedi, controlli e verifiche costanti con le forze dell’ordine.

A Udine il Centrodestra è inguardabile, si occupa solo di Merlot o di centro storico, quartieri abbandonati.