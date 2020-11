UdineBabilonia Exxx…Polzive!!! Don Geretti approda con le sue mostre nel ManiKomio friulano. Affidato a una ditta sbagliata il servizio di tamponamento al personale comunale. Esclusivo.

Si chiamerà “LA FORMA DELL’INFINITO” la prima mostra organizzata a Udine dall’associazione culturale Comitato di San Floriano di Don Geretti. Si terrà in casa Cavazzini nel periodo dal 16 ottobre 2021 al 27 marzo del 2022. L’impegno di spesa è così ripartito:

“Richiamata la delibera giuntale del 01/09/2020, lo stanziamento complessivo è di Euro 666.000,00 circa (oltre IVA) così dettagliatamente ripartite: Euro 70.000,00 circa (oltre IVA) saranno corrisposti dal Comune all’Associazione nel 2020 per spese di progettazione, preparazione e ricerca per la mostra; – Euro 516.000,00 circa (oltre IVA) saranno spesi direttamente dal Comune nel 2021 e nel 2022 per la realizzazione della mostra; – Euro 80.000,00 circa (oltre IVA) saranno corrisposti dal Comune all’Associazione nel 2021 e nel 2022 per spese di allestimento e apparati didattici per la mostra”. Chi ha firmato il contratto con l’associazione per conto del comune di una mostra che prenderà il via tra un anno? E’ il dirigente ormai in pensione Romano Vecchiet. ManiKomio udinese.

Per quanto riguarda la mostra, Fontanini, dopo aver infinocchiato i suoi ruffiani annunciando le mostre di Goldin a Udine, ha tirato un pacco planetario al trevigiano ed è stato costretto a ripiegare sull’elegante Don Geretti da Illegio 〈Ud〉. Nulla di male, anzi, meglio, giacchè proprio su queste pagine non sono mai mancati i suggerimenti ai disperati di palazzo D’Aronco di scaricare il veneto e preferire il sacerdote di Illegio 〈aprile 2019〉.

Ma c’è un altro caso da psichiatrìa galoppante che asfalta il centrodestra udinese. Un caso mai visto prima: è stata annullata la determina del 20.11.2020 con la quale era stato disposto l’affidamento del servizio di effettuazione di 318 tamponi alla ditta “Si Cura” con sede legale a Udine in via San Rocco n. 305, per un importo di € 21.624,00 (IVA esente). Determina errata e affidamento per il servizio di 318 tamponi concesso alla ditta “Friuli Coram srl”. Per questo motivo è stato annullato l’impegno di spesa assunto verso la ditta Si Cura in favore della ditta “Friuli Coram srl” con sede legale in Udine.

Dalla forma dell’infinito, alla «Forma del ManiKomio udinese».