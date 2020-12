UdineBianca Exxx…Polzive!!! Fine di un mito. Il Friuli capitale dello smistamento della cocaina. Operazione Metalba, impegnati 100 Carabinieri 18 arresti. Esclusivo.

Diciotto persone, accusate di aver fatto parte di una associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana sono state arrestate dai Carabinieri del Ros e della Compagnia di Policoro (Matera). L’operazione sta interessando soprattutto la provincia di Udine per via dello smistamento e della comoda tratta albanese.

L’operazione denominata Metalba e, per la quale sono impegnati 100 Carabinieri con l’ausilio di unità cinofile di Tito Scalo (Potenza) e con il supporto di un elicottero del 6 Nucleo CC Elicotteri di Bari, sta interessando soprattutto la provincia di Udine oltre a quelle di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Parma e Trapani.

Le ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e undici ai domiciliari, sono state emesse dal Gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha coordinato le indagini. Il sodalizio criminale individuato è operante lungo il litorale jonico-lucano, principalmente nei comuni di Tursi (Matera) e Policoro, e si approvvigionava principalmente attraverso fornitori albanesi, in collegamento con il proprio paese d’origine, da dove giungeva la droga.