UdineCaciotta Exxx…Polzive!!! Dopo il lupanare di piazza Libertà, le mignotte in saldo e senza mascherina in via Tullio. TrombateEsclusive.

Udine europea, caciottara e disinvolta. Il feudo leghista cede al fascino pasoliniano della marginalità ed esprime il meglio di sé il fine settimana. L’altro ieri i formidabili raiders di “UdineToday” hanno scoperto un lupanare a cielo aperto in piazza Libertà, nel salotto buono e tirato a lucido dagli sbagliati del centrodestra. Un sindaco pensionato che non riesce nemmeno ad immaginare che di fronte al suo ufficio si vive e si tromba come ricci. La loggia di San Giovanni è un lupanare e il fine settimana si riempie di vita. Er Riccetto ed er Caciotta (Ragazzi di Vita) sono stampati sul tempietto dedicato ai caduti. Wiva Udine porcella che si sviluppa lungo lo skyline del puttanismo colorato di via Lepardi, via Tullio e piazzale Cella. E’ questa la Udine che ci piace, porcella e caciotta. In foto, le mignotte immortalate poco fa. Sesso senza mascherina e in saldo.