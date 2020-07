UdineCentroDisordini Exxx..Polzive!!! Fontanini cogliona Carlo Dall’Ava, complicazioni da urlo sull’apertura di “Jonny Luanie” in città. Fallisce la mediazione dell’assessora Battaglia al Kursaal di Lignano. Illeciti spaventosi sul contratto, assegnazioni senza gara. Esclusivo

Diemme, attuale titolare di concessione dell’utilizzo dei locali del comune di Udine, cede il ramo d’azienda a un’altra società. Lo stesso caso (bar Zecchini di piazza XX) era stato bocciato dall’assessore Laudicina alcuni mesi fa. Oggi, il sindaco tenta di aggirare gli uffici (Scapin e Cipriano) per fare un favore ai teorici del “CentroStupri”.

Le speranze di Carlo Dall’Ava e quelle dell’animatore del “CentroStupri” sandanielese, rase al suolo dal pivettaro che siede a palazzo D’Aronco. Si complicano le pratiche per l’apertura del nuovo locale tanto strombazzata in rete e sulla stampa.

Alberto Dall’Ava, in pieno delirio barbarico aveva annunciato pimpante l’imminente apertura a Udine della nuova prosciutteria “Jonny Luanie”, tristemente famosa per i fatti di Lignano e delle prove tecniche di San Daniele. Purtroppo per loro, Fontanini si è rivelato inesperto in contratti e concessioni tanto da trovarsi di fronte a illeciti amministrativi e abusi d’ufficio che hanno allarmato alcuni assessori. L’assenza del certificato antimafia; una concessione che assorbe una cessione di ramo d’azienda con patto di riservato dominio (quindi si tratta di cessione che potrebbe non essere definitiva); il subentro a una concessione in essere e non trasferibile a terzi. Inoltre, Dall’Ava vorrebbe ottenere subito una nuova concessione con scadenza 25 aprile 2028 senza ricorrere al bando di gara. I risvolti di questa operazione si arricchiscono di un altro magheggio, quello che i titolari vorrebbe sottoscrivere un nuovo contratto al momento dell’arrivo del certificato antimafia.

Per le stesse ragioni, l’assessore Laudicina, aveva impedito il subentro di un nuovo gestore del bar Zecchini di piazza XX settembre. Perché Dall’Ava sì e Zecchini no?

I rischi sul caso di Dall’Ava sono pesanti e sono in molti a considerare criticità planetarie sull’operazione.

Fontanini non sa come venirne fuori, anche perché i titolari stanno pagando una decina di dipendenti che hanno già assunto e sono in attesa di aprire dopo la garanzie del sindaco. Figure di merda atroci.

Il fatto che il comune di Udine abbia patrocinato una manifestazione al Kursaal la dice tutta. L’assessore più corteggiata del palazzo, Asia Battaglia, è stata spedita dal sindaco a tranquillizzare gli animi del “Jonny Luanie” domani al Kursaal di Lignano, un incontro patrocinato dal comune di Udine palesemente fuori luogo. O per qualche marchetta?