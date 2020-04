UdineDegrado Exxx…Polzive!!! Consegnate mascherine senza elastico. Il sindaco più villano d’Italia dà spiegazioni sbagliate e manda a fareinculo i cittadini. Chi sono coloro che ancora lo sostengono? Solo oggi, 10 aprile, la Polizia Locale ha l’obbligo di indossarle. Esclusivo.

Degrado Udine, mai viste cose simili. Distribuite mascherine senza elastico.

Ecco la risposta del sindaco eletto per sbaglio a un cittadino (Giulio Colomba, il sindaco sbaglia il nome) che chiedeva spiegazioni sul perché le mascherine in distribuzione fossero senza elastico. Un villano eletto per sbaglio che la città non può più tollerare. Fra l’altro, si prende anche un granchio spaventoso poiché non sa nemmeno che Roma con la partita mascherine di Udine non c’entra nulla. Fontaniniiii…, le mascherine che vengono distribuite in città sono quelle che la Protezione Civile di Palmanova ha acquistato in seguito a un avviso pubblicato sul sito il 20 marzo scorso.

Il pivettaro è talmente ignorante che non sa nemmeno questo. Mascherine senza elastico distribuite nel feudo leghista dove il peggior centrodestra friulano ha trasformato il palazzo in riparo per alcuni perdigiorno. Miserie friulane sostenute dai taciturni Meloniani, dai Civici, poi ci sono i Tondiani (quelli si sa, sorprese a breve), i Forzisti e l’incredibile stampella dei 2 grillini. Per capire l’incapacità del pivettaro basta pensare al nuovo provvedimento. Da domani, dopo più di un mese di emergenza, Fontanini ha reso obbligatorio l’uso della mascherina per accedere negli uffici comunali e finalmente anche nella polizia locale.