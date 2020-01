UdineDegrado Exxx…Polzive!!! Fontanini portatore di violenza in città: aggredito e minacciato giornalista scomodo di TeleFriuli. Il sindaco sequestratore della verità sul Porta-Porta: un fallimento. Esclusivo.

Degrado Udine e violenza. Fontanini si dimostra peggio di Maduro. Il sindaco ha ormai portato cittadini e operatori del sistema porta-porta, all’esasperazione. Silenziare e sequestrare tutte le falle del sistema. Per questo motivo Giancarlo Virgilio, il giornalista di Telefriuli, è stato aggredito e insultato nel pomeriggio di ieri vicino alla chiesa di San Pio X. Il giornalista era stato incaricato di realizzare un breve servizio televisivo sulla distribuzione dei bidoncini per la raccolta rifiuti, purtroppo uno dei dipendenti dell’azienda in subappalto della ditta Onofaro gli ha impedito le riprese. Un caso gravissimo che va condannato nelle sedi istituzionali. Libertà d’informazione sequestrata, minacce e violenza. Nemmeno a Teheran accadono cose simili. Udine terzo mondo a causa del peggior centrodestra che mai si sia visto in città. Tornate nel Contano. Vergogna.