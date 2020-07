UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Allarme in via Ciconi per una spettacolare teoria pirotecnica non autorizzata. Volevano festeggiare la Juve o fare la festa a Fontanini? Video esclusivo

Ormai a Udine tutto è permesso, anche far esplodere fuochi artificiali e senza autorizzazioni. Nelle immagini, girate verso la mezzanotte del 26, si vedono i lampi dei fuochi pirotecnici e gli automobilisti, storditi, che rallentano lungo via Ciconi. Di fronte all’ingresso secondario della palazzina sede della Protezione Civile, era fissata la struttura che sosteneva i razzi che da lì schizzavano verso il cielo di Udine. Decine di telefonate al 112 e Polizia Locale all’oscuro. Nessuna autorizzazione, nessun permesso. Qual’era il motivo di questo inaspettato Far West notturno? Le ipotesi, per ora, sono due, o il nono scudetto consecutivo della Juve, oppure la festa al sindaco Fontanini. Oggi alle 15 è convocato il consiglio comunale. Udine devastata, senza controllo.