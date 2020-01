UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Borgo Stazione pattugliata dai Carabinieri: Controlli a persone e locali. Check Point Carducci. Mignotte infuriate: mancato guadagno. Esclusivo

Tutta la zona dove le puledre tirano su qualche soldo, è off limits. Le mignotte sono fuori dai gangheri: Il venerdì è una serata di buoni affari, con questi controlli salta tutto, mancato guadagno.

Via Roma a Udine è paralizzata. E’ in corso un supercontrollo con unità cinofile, pattuglie specializzate di Carabinieri e dei Nas che stanno setacciando l’intero quartiere. Lo spaccio di sostanze stupefacenti, personale dei locali pubblici, inquadramenti e autorizzazioni, sotto il controllo delle forze dell’ordine. Udine Far West.