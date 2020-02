UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Fallisce la paturnia leghista sulla sicurezza: sfasciato un locale in pieno centro di Udine. Aggrediti due poliziotti. L’opposizione: l’assessore si dimetta. Esclusivo

Dov’era l’implacabile ufficiale abusivo Giulio Dri ieri sera?

Falliti su tutti fronti. Il peggior centrodestra italico incapace di governare un quartiere di 3.000 abitanti (1a circoscrizione). Ennesimo episodio di violenza in pieno centro a Udine. E’ accaduto ieri sera verso le 22 in via Valvason accanto alla cattedrale di San Pietro.

Due uomini hanno sfasciato un locale. Fallite le paturnie fascio-leghiste di Ciani-Dri e Fontanini. Un comando di 80 vigili di polizia locale impegnato solo a fare contravvenzioni. Nient’altro Un fallimento totale e globale. L’opposizione chiede la testa dell’assessore Ciani per cronica incapacità di gestire e affrontare il problema sicurezza urbana.

Ecco la cronaca di udine Today:

Arrestati due uomini dopo che hanno sfasciato il Retrogusto di Udine.

Sfasciano la vetrata del locale, rompono il decoder della televisione e minacciano avventori, gestore e forze dell’ordine: due uomini sono stati arrestati dopo che, nella serata di ieri, hanno creato il caos all’interno del Retrogusto, in via Erasmo Valvason a Udine.

Erano circa le 22.30 di ieri, venerdì 28 febbraio, quando alcune volanti della Polizia sono intervenute su richiesta del gestore del locale, dopo che due avventori, un uomo del Perù e uno della Romania, hanno dato in escandescenza. A quanto appreso i due hanno cominciato a distruggere tutto quello che gli capitava a tiro all’interno del bar: hanno così mandato in frantumi la vetrata, rotto il decoder e minacciato con le bottiglie gli agenti intervenuti sul posto. I poliziotti hanno dovuto calmare i due uomini che, al loro arrivo, li hanno aggrediti con calci e pugni e brandendo alcune bottiglie di vetro. Per un agente sarà necessaria una prognosi di qualche giorno a seguito delle lesioni. I due avventori sono stati prelevati dall’interno del locale e portati in Questura.