UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Città a rischio contagio. Migrantes in giro per il centro senza controllo. Fontanini, Ciani e Del Longo in poltrona. La polizia locale ad asparagi. Intervengono i CC. Esclusivo.

Poco fa in una laterale di Viale Ungheria tre pakistani sono stati sorpresi dai Carabinieri di Udine. Erano privi di autocertificazione e non hanno giustificato il loro girovagare per la città. Il capoluogo friulano in questi giorni è presidiato dalle forze di Polizia e dei Carabinieri. Quelli della Polizia Locale sono dediti solo a fare gli show con le mascherine ultimo grido. Il caso di viale Ungheria qui ripreso fa il paio con ciò che avviene ogni giorno negli internet pointo di viale Aquileia. Assembramento di 7/10 Pashtun all’interno e la Polizia Locale dei fenomeni Ciani e Del Longo ignora, totalmente. Vestaglia in salotto, il resto latrina. Perfetto esempio di inefficienza e vergogna friulana. Cosa state a fare lì?