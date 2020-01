UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il comune del centrodestra paradiso dei malviventi: in 5 fanno esplodere un Postamat in via Volturno. Teheran chiama, Udine risponde.

L’Iran ha ammesso di aver abbattuto l’aereo ucraino per “errore”. Teheran chiama, Udine risponde.

Un boato come quelli che si sentono in Iran. La città di Udine, governata dall’irriconoscibile centrodestra dei disordinati pagati dai cittadini, luogo di scorribande ideali dei malviventi: furti, stupri, rapine, anziani malmenati, esplosioni…, perché continuare a pagarvi? Stanotte, verso le 2, è stato fatto saltare un Postamat in zona 2a circoscrizione vicino a v.le Venezia. Residenti impauriti. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio delle forze di polizia, il gruppo era composto da 5 persone giunto sul posto a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Danni gravissimi. Non si hanno ancora notizie di sottrazione del bottino. Cittadini esasperati e terrorizzati. Teheran chiama, Udine risponde.