UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il Friuli nelle mani di Visegrad. Dimitru allontana una pattuglia della Polizia Locale da via Poscolle: “Non siete autorizzati a star qui, andate via”. I vigili si cagano sotto e tagliano la corda. Rase al suolo le paturnie di Del Longo-Ciani e il Pivettaro. Esclusivo.

Ieri mattina la visita dell’ambasciatore della Federazione Russa in città, in serata la prova di forza del luogotenente del gruppo di Visegrad in via Poscolle. Friuli piegato a novanta gradi.

Verso l’una di notte, una pattuglia della Polizia Locale comandata dallo spaesato Del Longo aveva timidamente raggiunto via Poscolle per un controllo alla “Spezieria pei Sani” dell’eccentrico Tambosco. La coppia dei malcapitati si era permessa di “disturbare” (controllare) la formidabile serata che era in pieno svolgimento. Vampate africane all’insegna del mito Billionaresco finito nelle peste per via del ricovero di Briatore.

L’eleganza della musica, aveva spinto gli agenti ad entrare nel locale per una verifica. Nemmeno il tempo di varcare la soglia che è tempestivamente intervenuto Dimitru, un colosso romeno con gli occhi da lupo che ha invitato i due agenti a non rompere i coglioni ai clienti dei locali dell’Avenue e ad andarsene il più in fretta possibile dal quartiere di via Poscolle. Qui comanda Dimitru, tornate in via Girardini!

Detto, fatto. I due ficcanaso sono saliti in macchina e, con la coda tra le gambe, son filati via. Sappiate che dopo le 21 il quartiere è in mano a Dimitru. Una figura di merda atroce per il trio dei pivettari.