UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Devastato il parco Ardito Desio. La denuncia di Michele, titolare del bar Neruda: “Ecco i barbari.” Polizia locale sul sofà. Del Longo ad asparagi. Ciani scomparso. Video esclusivo.

Sono settimane, se non mesi che Michele, titolare del bar Nerudaa in zona Rizzi di Udine, denuncia gli atti di vandalismo che si verificano nel parco. Ecco la sua testimonianza. Polizia Municipale attenta solo a fare multe ai cittadini e alle auto in divieto di sosta. L’assessore Ciani assente, il comandante Del Longo impegna 36 mila euri per l’acquisto di due Ducati, Vestaglia sul sofà. Lo zoppetto Dri conta gli straordinari, gli 8 ufficiali abusivi distratti dal pensiero di restituire il maltolto. Udine Far West.