UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Panico in via Canciani. Persone rischiano di essere investite dai furgoncini. Esclusivo.

A Udine scatta una nuova emergenza: Gimkane assassine in piena zona pedonale. In via Canciani i clienti dei bar sfiorati dai furgoni. Tavolini e sedie distrutti. Negozianti e baristi disperati e insultati dai piazzisti. Polizia locale assente. Il dramma del sindacato del comandante Del Longo.

A Udine non c’è solo un’emergenza sicurezza, nel capoluogo friulano, da alcuni giorni è esploso il terrore dei furgoni che sfrecciano come bolidi in piena area pedonale, esattamente da via Poscolle verso via Canciani (VEDI FOTO).

Sfiorano clienti, persone, tavolini e sedie, a tutte le ore del giorno e in barba alle disposizioni. Alcuni padroncini percorrono via Canciani e piazza San Gaicomo per raggiungere comodamente via Valvason. Un pericolo che i cittadini segnalano ogni giorno e il comandante ignora. Un comando totalmente sbiellato e impegnato solo a mettere multe e ignorare le criticità.