UdineFocolaio Exxx…Polzive!!! Due minori ospiti del comando di Polizia Locale positivi al Virus. Panico fra gli agenti per il pericolo contagio. Ancora nessun tampone per gli Operatori. Il protocollo non viene rispettato. Del Longo e Fontanini responsabili del caos sanitario. Cisilino verso la poltrona di vice comandante. Esclusivo

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, due minori stranieri ospitati nella sede promiscua del comando di polizia locale di Udine, sono stati trasferiti. Positivi al Covid. Nell’autoparco di via Marco Volpe ora si trovano 5 pakistani che riposano sulle brandine messe a disposizione dal comune di Udine.

In mattinata si era svolto l’incontro con le parti sociali per approfondire i punti del protocollo sicurezza diffuso dal comune. I vigili non possono ospitare i migrantes, non possono mettere a disposizione una sede e devono sottoporsi al tampone periodico visto che sono a stretto contatto con gli stranieri. Nessuna di queste precauzioni viene rispettata. I Vigili vivono nel panico e con l’ossessione di venire contagiati. Né il sindaco né il comandante Del Longo si preoccupano. L’assessore Ciani nel mirino dei colleghi e Cigolot, assessore al personale, mette in luce tutta la sua totale incapacità. Il comando ormai è in balìa di un ristretto comitato di affari interessato solo a sfruttare la circostanza per intascare i bonus economici delle ore straordinarie. Il magheggio è riservato solo a una decina di leccapiedi della UIL, il sindacato di riferimento del comandante Del Longo. In questo senso, la cupola di via Girardini, ha in serbo uno stramaccio da urlo per sostituire l’attuale vice comandante Fabrizio Di Matteo, capitano, con il tenente Cisilino. Uno sbrego istituzionale planetario. Non era mai successo che un vice comandante potesse essere nominato non per scala gerarchica ma per consorterie amicali.