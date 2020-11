UdineFreeZone Exxx…Polzive!!! Fontanini straccia e cogliona la coppia anti-Covid Fedriga-Riccardi e apre la città ai residenti. Grande Festone pre-natalizio con almeno 100 invitati. Brindisi furbetto all’interno del comune. Polizia Locale nel panico. Esclusivo.

Grande festa a Udine questa sera organizzata dal sindaco antitriestino Fontanini della Lega. Un centinaio di persone ha fatto da corollario all’inaugurazione degli addobbi natalizi pagati da pantalone, circa 60 mila euri. Solo per illuminare la facciata del palazzo veneziano di piazza XX settembre, l’assessore Franz ha impegnato una cifra spaventosa: 17 mila euri che sono finiti nelle tasche della ditta amica Pre.Gi. Ma torniamo all’inaugurazione.

In barba ai distanziamenti e alle prescrizioni di Bruciaferro, peraltro ribadite a Friuli Doc, si ė svolta stasera la rassegna-inaugurazione. Lo sbagliato Fontanini era accompagnato dalla consorte, dalla teoria di ruffiani, dall’assessore ai piccoli eventi Franz e da alcuni cittadini golosi del brulè e che pensavano fosse finito il calvario delle chiusure. Il sindaco udinese, da buon irresponsabile, ha coglionato in un colpo solo tutte le raccomandazioni del triestino Fedriga. Udine infetta, regione malata. Oggi il rapporto Tamponi-Contagi ha sfiorato quasi il 12 per cento. La Liguria è passata in zona gialla. Sullo sfondo il giallo di un brindisi organizzato in gran segreto dall’assessore Franz al primo piano di palazzo D’Aronco. Almeno una decina di invitati. Pazzesco.