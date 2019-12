UdineGeriatrica Exxx…Polzive!!! La giunta dei paraculi adotta i parcheggi riservati per i ruffiani del sindaco. Esplode il giallo del dirigente Luigi Fantini, parente di Francesca Contin: ritirata la candidatura. In lizza il gemonese Renato Pesamosca. Gli errori della Contin a rischio segnalazione Corte dei Conti. Esclusivo.

Non ci poteva essere circostanza più simbolica per incorniciare i vertici del comune di Udine: Inaugurazione di un cinema. Cinema come rappresentazione del declino udinese timbrato dai 3 attori in foto: i pensionati Fontanini, Cigolot e Michelini. Quota 100 ed esodati. Gli eletti per sbaglio, dopo un anno di abusi nel parcheggio della caserma ex Duodo sono stati costretti a varare un regolamento per le auto dei ruffiani del sindaco. Fontanini si è fatto mettere a disposizione 4 posti, mentre 2 sono riservati all’ufficio di staff (la badante lavandaia) e altri 2 ai componenti la giunta. Benefit assessorili mai visti prima. I disperati, per poltrire part-time, tirano 3.000 euri/mese e non pagano neanche il parcheggio. Ma c’è un altro dramma che investe il palazzo. Quello della mobilità esterna per un dirigente tecnico da inserire in comune. Dopo il ritiro della candidatura di Luigi Fantini, è rimasta solo quella di Renato Pesamosca che venerdì dovrà sostenere il colloquio. La responsabile dell’unità organizzativa è Francesca Contin parente stretta di Fantini già cacciato da SSM di Udine. Il conflitto d’interesse sarebbe stato planetario e per sua fortuna evitato.

Si tratta invece di un danno erariale importante quello che la stessa Contin ha combinato rispetto al concorso per l’assunzione di 11 amministrativi, si sono prenotati oltre 500 candidati. Ieri il neo assessore al personale Cigolot ha affermato che, se le sessioni degli orali sono state rinviate a gennaio, i candidati avranno più tempo per prepararsi!!! Assurdità ciclopiche. Quanto impegna in termini di costi aggiuntivi per il personale, l’interrogazione di circa 470 candidati agli orali? Il geriatrico tace. Non si rendono nemmeno conto, tanto sono spaesati.

I colloqui inizieranno il mese prossimo. Di solito, agli orali vengono ammesse non più di 25/30 persone. L’errore dei commissari è evidente e ricade sulla collettività. Burocrazia canaglia e una negligenza che costerà salatissima a pantalone: circa 35mila euri. Città infetta, regione malata.