UdineGiroD’Italia Exxx…Polzive! La Prima maglia Nera va alla coppia Fontanini-Michelini. A rischio la partenza del giro da Udine. Modificato il progetto esecutivo dei lavori di via mercatovecchio. Termine prorogato di ulteriori 40 giorni, 200 mila euri in più. Esclusivo

Dopo le inaugurazioni auto promozionali per nascondere la peggior esecuzione dei lavori di un’opera pubblica compiuta a Udine, il duo Fontanini-Michelini mette a rischio la tappa del Covid-Giro d’Italia in programma il 20 ottobre. La carovana dovrebbe partire dal capoluogo friulano e raggiungere San Daniele. Purtroppo il diavolo s’infila nei dettagli e palazzo D’Aronco ha pubblicato una determina che manda in fibrillazione l’intera Italia in Rosa. Si tratta dei lavori di via mercatovecchio che, da quando si sono insediati gli sbagliati, proroghe e ritardi sono ormai cronici. L’ultima proroga, in ordine di tempo, è quella determinata la settimana scorsa. Ecco il brano della determina. «…affidare i lavori aggiuntivi di modifica del progetto esecutivo dell’opera 6689 “Risanamento conservativo di via Mercatovecchio, all’impresa appaltatrice EdilCostruzioni Group s.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE), per un importo di € 188.994,15 e di dare atto che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori viene incrementato di giorni 40 (quaranta) naturali e continuativi e che, pertanto, il termine contrattuale per la conclusione delle opere viene ricalcolato in giorni 280 (duecentottanta) naturali e consecutivi». Ulteriori 40 giorni. Considerando agosto che sta volando e gli imprevisti di settembre, il fiato sul collo della data del 20 ottobre è soffocante.