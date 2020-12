UdineLockdown Exxx…Polzive!!! In città il Covid fa festa. Code e assembramenti come mai visti prima. File di persone davanti alle transenne. Aggiornamento Covid: quasi 1.000 nuovi contagi. Esclusivo.

Le foto 〈Stefano Cecotti〉 sono state scattate poco fa in via Canciani e in piazza libertà nel centro friulano, due dei diversi transiti interessati all’ordinanza del sindaco Fontanini che ha fatto piazzare le transenne per evitare assembramenti di fronte ai negozi. Come si vede dalle immagini, le persone, in attesa che qualche autorità sanitaria autorizzi l’ingresso, sono ammassate una sopra l’altra, senza alcun rispetto dei distanziamenti. A Udine il Covid danza e fa festa. Nessun vigile controlla le prescrizioni del ministro Speranza. Sabato scorso le squadre della “municipale” erano intervenute senza pietà bastonando il Contarena. Udine sbilanciata. Intanto, dalla Protezione Civile giunge il dispaccio quotidiano.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi su 12.921 tamponi (pari al 7.54%), di cui 1.825 antigenici rapidi. In riduzione i decessi (8 casi più 1 pregresso, 23 in meno rispetto a ieri) e in miglioramento anche le terapie intensive (55 totali, -4) e i ricoveri in altri reparti 〈594, -7〉.