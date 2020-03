UdineManiKomio Exxx…Polzive!!! Sbrego in maggioranza: L’ex assessore Pizzocaro passa al gruppo misto con Bortolin; Riesplode il problema della pesatura degli assessori. Tremano Giulia Manzan di Autonomia Responsabile e Identità civica, sovrastimati Fratelli d’Italia; affamati i leghisti. Esclusivo

Trema Giulia Manzan (che sta in giunta per un orpello giuridico e non per meriti), la doppiolavorista all’Enaip del PD e in giunta leghista a Udine e tremano un pò tutti i gruppi consiliari sovrappesati. E’ uno sbrego ai tempi del colera. Autonomia Responsabile, 1 consigliere, un assessore, delirio, come Fratelli d’Italia, 2 consiglieri, 1 assessore.

L’ex assessore Paolo Pizzocaro passa al gruppo misto con Mirco Bortolin. Il nuovo gruppo in consiglio comunale a Udine su chiamerà “Gruppo misto per l’Udc”. A questo punto si riaprono i giochi e le pesature degli assessori, se Vestaglia Fontanini e la sua giunta vogliono agonizzare fino al 2023, dovranno fare di nuovo i conti, altrimenti sarà crisi. Quella vera. Game over.

Il gruppo misto è composto ora da due consiglieri ed è pari a quello di Fratelli d’Italia che ha un assessore (l’inutile Olivotto), e appena sotto a quello di Identità civica che ne ha 3 ma si porta in dote un vice sindaco e un assessore. Di Forza Italia non ne parliamo (4 consiglieri per 2 assessori 1 pres. del consiglio e un presidente di commissione), esageratamente compensata, così pure la Lega (tutte le deleghe pesanti sono in capo agli squalificati).

L’operazione di Paolo Pizzocaro parte da molto lontano ed era inevitabile visto il miserabile comportamento tenuto dal sindaco del Contado verso un componente di giunta. Colpo di teatro e si riaprono i giochi.