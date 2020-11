UdineMonopolio Exxx…Polzive!!! Fontanini affida direttamente alle due ditte amiche Abramo e Facile lavori per circa 130mila euri. Polverizzato il principio di rotazione. Esclusivo.

Raso al suolo il principio di rotazione delle imprese che forniscono servizi alle pubbliche amministrazioni. Un baluardo che tutte le amministrazioni locali rispettano, ma che a Udine, sotto la guida del sindaco Fontanini è cancellato. A Palazzo D’Aronco i lavori d’impiantistica sono monopolizzati dall’impresa Abramo impianti e dalla ditta Facile di Mgredis di Povoletto. Fino ad oggi, Abramo Impianti ha ottenuto lavori per circa 80 mila euri, mentre alla ditta Facile di Povoletto (Ud) sono stati affidati direttamente lavori per 48.800 euri. Ad altri è preclusa la chiamata. Quali magheggi si nascondono dietro queste operazioni?

Amici degli amici e chissà quali magheggi si nascondono dietro gli affidamenti diretti alle due ditte d’impiantistica che da almeno una decina d’anni fanno il bello e il cattivo tempo in merito agli affidamenti. Come si vede dallo specchietto in calce, e non siamo ancora alla fine dell’anno, Abramo Impianti e la ditta Facile di Povoletto detengono il monopolio. Il principio di rotazione delle aziende, che dovrebbe caratterizzare la cura nell’affidamento dei lavori pubblici, non viene mai rispettato. Ecco la sintesi.