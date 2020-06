UdineMusulmana Exxx…Polzive!!! Fontanini prende per il culo gli udinesi: ignora di aver concesso l’autorizzazione alla realizzazione del 1°centro commerciale islamico con annessa moschea. Figura dimerda mondiale. Base leghista infuriata. Video esclusivo.

Fontanini inganna gli elettori: “Sistemare la struttura…”, come afferma nell’intervista, significa realizzare un centro culturale, residenziale e commerciale arabo che prima non c’era.

E’ un caso nazionale o addirittura europeo, minimo. A memoria di Salvini-Zaia-Fedriga non si ricorda che un sindaco leghista abbia facilitato la ristrutturazione e la realizzazione di un centro culturale, residenziale e commerciale, di matrice islamica, nel suo comune. Non sa, o fa finta di non sapere, che la commissione edilizia nominata dagli uffici comunali, sotto la diretta sorveglianza dell’assessore delegato Ciani (leghista), ha concesso l’autorizzazione a realizzare un centro culturale a Udine. In data 11 dicembre 2018, la commissione ha dato parere favorevole. Il sindaco e assessore non sapevano, o fanno finta di non sapere e nell’intervista rilasciata a Telefriuli, Fontanini ignora e tenta disperatamente di difendere il suo cocco che solo domenica scorsa si è reso conto della figura di merda che ha fatto fare al commissario Fvg Fedriga e a tutta la coalizione. Alessandro Ciani è l’assessore all’edilizia privata e teorico delle bastonate agli automobilisti.

Dall’intervista si capisce che il sindaco non legge le autorizzazioni, non segue le commissioni edilizie e, cosa peggiore, non sa cosa succede all’interno dell’edificio occupato dalla comunità musulmana. Disperato feudo leghista.