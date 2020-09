UdineNegazionista Exxx…Polzive!!! Il beniamino del leghista Fontanini e comandante della Polizia Locale Del Longo, polverizza tutte le ossessioni sul Covid: conduce la riunione sindacale senza mascherina. Esclusivo.

La foto è stata scattata oggi, mercoledì, mentre era in corso un vertice con le rappresentanze sindacali in sala Ajace. Il comandante della polizia locale Del Longo stupisce gli astanti per l’assenza della protezione anti-Covid. Mai indossato la mascherina per tutta la durata della riunione. L’espressione del dirigente degli affari legali del comune, avvocato Martinuzzi, è di totale stordimento. Il comandante è il primo esempio di negazionismo in città, ma rischia anche di essere accusato di epidemia colposa qualora uno dei partecipanti sollevasse la questione in sede giudiziaria.

Solo a Udine può capitare di vedere un dirigente responsabile della sicurezza dei cittadini e del rispetto delle regole, infrangerle. La hibris del comandante è ormai nota a tutti, manifestata anche nei fine settimana in zona via Poscolle presso un locale molto frequentato dal comandante e dal fido assessore alla sicurezza. Ambedue senza mascherina.