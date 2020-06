UdinePenombra Exxx…Polzive!!! Fontanini infila un altro clamoroso flop: Goldin tira pacco sul progetto Grandi Mostre da 1milione e 300 mila euri. Casa Cavazzini è salva. Esclusivo.

E’ una buona notizia. Il gruppo di Goldin-Linea d’ombra di Treviso tira un pacco salutare ai menestrelli di Udine. Il progetto Grandi Mostre in Casa Cavazzini non si farà. Ufficialmente per questioni economiche, in realtà, c’è ben altro, inaccettabile un progetto che andava a sventrare l’opera di Gae Aulenti.

Fontanini, il sottano sindaco Fontanini, voleva impegnare circa 1 milione e 300 mila euri per ospitare le mostre del trevigiano. Il progetto prevedeva anche l’installazione di un ascensore a fianco dei reperti archeologici dell’edificio. Via i barbari. E per fortuna.

Dopo due anni dal suo insediamento il feudo leghista udinese non ha prodotto un’idea che sia una. Vive ancora dell’eredità delle opere progettate dal mondialista e atlantista Honsell. Ennesima figura di merda che va ad aggiungersi a quella della moschea e a chissà quante altre. Ma almeno la città ha salvato un patrimonio d’indiscutibile valore.

Ecco il testo della delibera sprekopolis:

Delibera di Giunta comunale n. 267 d’ord. del 01.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo Studio di fattibilità avente ad oggetto: “Interventi di adeguamento di Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea – per ospitare mostre internazionali – opera 7886” a firma dell’arch. Edoardo Gherardi per la parte architettonica e allestimento, incaricato di un tanto con determinazione dirigenziale n. cron. 4512 del 27.12.2018, per un quadro economico complessivo di euro 1.238.000,00.

Friuli latrina italica. Paga Pantalone friulano.