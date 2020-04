UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Indignazione fra i commercianti udinesi: La lega ci ha abbandonati, dov’è l’assessore Maurizio Franz? Zanolla si autoassume la delega e incontra le associazioni di categoria. Figure dimerda ai tempi della peste. Video-intervista esclusiva su UdineseTV.

Video

Ecco un brano dell’esemplare intervista che il consigliere comunale di Udine Michele Zanolla, ha concesso ieri a Zanirato di UdineseTV. Ascoltala, basta poco per capire come il feudo leghista di Udine abbia rimediato un’altra figura di merda, di quelle che resteranno negli annali del periodo più disordinato e oscuro che la città abbia mai conosciuto. In piena crisi, in piena emergenza, nel momento in cui le attività produttive della città sono alla canna del gas, l’assessore delegato, il leghista Franz, se ne sbatte i coglioni. Dopo l’apparizione di martedì scorso in piazza del Lionello, nessuno l’ha più visto.

Ad occuparsi della categoria è invece il consigliere comunale Michele Zanolla, uno cui le chiacchiere non sono mai piaciute, contano i fatti e ben per questo, mentre l’assessore pagato 3.000 euri al mese è a raccogliere asparagi, Zanolla si tira sù le maniche e annuncia il piano per sollevare il commercio: Incontrerà il sindaco, le attività economiche e le associazioni di categoria. Palle lunghe e pedalare. Nuovo rimpasto di giunta a Udine. A che serve un assessore ai grandi eventi e non si occupa nemmeno dei commercianti?