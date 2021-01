UdineseInter Exxx…Polzive!!! Fontanini e Michelini annunciano nuove regole: Deroghe-lampo per L’Inter, il pullman della squadra da 15 ore in un parcheggio non previsto dal codice. La Polizia Locale degli sceriffi urbani ignora. Esclusivo.

Il vice sindaco di Udine, Loris Michelini ha fatto disegnare in via Canciani un parcheggio non previsto dal codice della strada. Alcuni automezzi di clienti raccomandati e pullman delle squadre di calcio parcheggio indisturbati. Il comandante Del Longo a riposo, il neo vice Cisilino sul sofá, lo zoppetto, alias Giulio Dri, si caga sotto, l’abusiva Maria Giuseppa Florio, in cerca di creme tonificanti in via Battistig in orario di servizio 〈verrà riproposto il video a breve〉, il resto della truppa sorvola sul pullman dell’Inter parcheggiato da 15 ore nello stallo temporaneo di via Canciani di fronte all’Astoria. Nessuno interviene malgrado i trombettieri Fontanini e Michelini annuncino nuove regole per l’area pedonale. I due spaesati (uno sta pensando seriamente alla candidatura a sindaco) hanno addirittura rivalutato la formidabile soluzione delle telecamere per la ztl. Arrivano sempre dopo… Nuove regole, ovviamente solo per alcuni, non per tutti, non per i clienti di alcuni esercizi pubblici. In ogni caso per l’Udinese oggi c’è bisogno di una doppia impresa…chissà.