UdineSprekopolis Exxx…Polzive!!! Chi viene prima? Per fronteggiare l’emergenza Fontanini parte dai garantiti: acquistati router e computer per i dipendenti in smart workig: 50 mila euri. Il mistero dei buoni pasto. Aziende alla canna del gas. Esclusivo

Disordine centrodestra Udine. Feudo leghista da restituire al Contado prima possibile. Emblematica l’immagine del sindaco in video conferenza. Il nome che appariva era quello di Viviana Roiatti. Si autosqualificano da soli.

Oltre a litigare fra loro e a competere nella gara a chi la spara più grossa nelle commissioni (quella bilancio dell’altro ieri è stata memorabile) e sui giornali, il centrodestra udinese non riesce a venire al dunque. Anzi, si allontana sempre di più dalla soluzione, mentre le risorse per i garantiti (pubblico impiego) son trovate in un battibaleno e a suon di euri. Per i privilegiati del pubblico impiego che non perderanno un euro da questa crisi, il comune ha acquistato ben 40 computer portatili Lenovo L590 per un valore di 42 mila euri e postazioni router per altri 3.000. L’impegno si è reso necessario per via del lavoro agile, affinché i garantiti possano lavorare da casa. Totale quasi 50mila euri per i garantiti del pubblico impiego. E una volta che lo smart working non sarà più necessario, cosa farà Fontanini di questi PC? discarica. Sprekopolis friulana.

Ma c’è un altro segmento che i MontyPython scordano. I buoni pasto. Su 800 dipendenti, circa 200 sono in smart working, significa che i buono pasto da 7,5 euri per 3 giorni la settimana non viene erogato, di conseguenza per il comune il risparmio netto è di circa 20mila euri/mese. Sono già passati 2 mesi e il bottino è salito a 40mila euri, cosa aspettano a usare quel patrimonio invece di fare i pivettari in rete? Aziende alla canna del Gas, privilegiati col computer a casa comprato da pantalone. Centrodestra irriconoscibile.