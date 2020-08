UdineStellaRossa Exxx…Polzive!!! Il leghista Fontanini accoglie l’amico Russo senza mascherina. Onorato di mostrargli l’illecito della prosciutteria concessa senza gara e contro la volontà dell’assessore Laudicina. Esclusivo.

La Lega per Salvini premier non ha mai nascosto le sue simpatie per l’Est di Visegrad rispetto a quelle per l’Occidente. Putin è un idolo, Orban un mito e Lukashenko un eroe. La conferma di questi affetti retrogradi è giunta oggi e celebrata con foto nel fortino del feudo para russo-leghista di Udine. Il sindaco ha accolto con tutti gli onori nella sua dacia l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, tal Sergey Razov, un armadio comunista alto due metri, senza mascherina, e il console onorario dei sovietici di Putin a Udine, Carlo Dall’Ava. Cosa lega il Console Dall’Ava a Fontanini? la risposta è semplice e i lettori di Leopost già la conoscono.

Si tratta del magheggio di stampo sovietico che il sindaco ha compiuto un mese fa per affidare in fretta e furia il locale ex DM alla ditta di Dall’Ava, il tristemente famoso Jonny Luanie (CentroStrupri). Un illecito da urlo che sarà segnalato in Procura e che ha messo s’impaccio anche l’assessore Laudicina.

Il locale è quello di palazzo D’Aronco in via Rialto, accanto all’ex Piccolo Bar.

Quando è stata messa a gara la concessione per il subentro da una società all’altra? L’autorità Anticorruzione sul merito è limpida, è vietato il trasferimento della concessione, è vietata la cessione di ramo d’azienda e la cessione d’azienda. Quando sarà firmato il contratto fra comune e prosciutteria? (Il precedente…, quello fra Diemme e Comune è stato firmato un anno dopo).

Il sindaco, pur di non tradire le simpatie sovietiche della Lega, ha infilato una serie di spericolate operazioni da urlo: forzato la mano preso gli uffici, sfiorato un abuso, rischiato un illecito e creato un precedente di una perniciosa discriminazione verso le altre attività commerciali della città. Com’è possibile rilasciare una concessione ex novo senza gara ad evidenza pubblica? Gli uffici ritengono di aver trovato l’escamotage, tuttavia sono illuminanti in tal senso i commenti di alcuni tecnici: Gli uffici hanno già tenuto in precedenza comportamenti singolari (vedi lo Zecchini), questo non giustifica di tenerli una seconda volta. Alla copertura ci penserà l’ambasciatore Sergey.