UrsulaVonDerItalien Exxx…Polzive!!! La presidente europea è innamorata degli italiani: 82miliardi a fondo perso. Ospitatela sul mare friulano. Video esclusivo.

Per le nuove generazioni.

Si capisce al volo che quando cita la parola Italia, la presidente sorride. E’ una passione che non riesce a nascondere e sorvola anche sulle osservazioni degli olandesi. Sul poderoso finanziamento che l’Europa ha destinato ai paesi colpiti dal Covid, l’Italia è quello che riceve più fondi. Circa 82 miliardi a fondo perduto e 90 imprestati a tassi agevolati. Il merito è tutto suo e delle diplomazie italiche.

Cosa aspettate? Una così va invitata in vacanza in Friuli. Da Trieste alle foci del Tagliamento. Offritele una residenza qui e per i Friulani sarà un “Colpo in banca”. Del resto Lignano, ai tempi d’oro, aveva offerto dimora a Hemingway e Alberto Sordi. Ecco le agenzie:

“Dopo le trattative dell’ultimo momento è stata trovata un’intesa all’interno della Commissione sull’entità del Recovery Fund. Che avrà un valore complessivo di 750 miliardi, come ha confermato con un tweet il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. L’Italia, come previsto, sarà il principale beneficiario e dovrebbe ottenere circa 82 miliardi di euro di sussidi a fondo perduto (su un totale di 500), ma potrebbe avere accesso anche a 90 miliardi di prestiti a tassi agevolati.

“Questo è il momento dell’Europa”, ha detto ancora la presidente della Commissione. “Nei momenti decisivi abbiamo sempre deciso di far un salto avanti insieme. Per l’Europa le misure più audaci sono quelle più sicure”, ha detto von der Leyen. L’alternativa è “andare da soli lasciando paesi, regioni e persone indietro e accettare una Unione di quelli che hanno e quelli non hanno”, ha spiegato von der Leyen: “la scelta per me è semplice: voglio che facciamo un nuovo passo forte insieme”.