UtiCarnia Exxx…Polzive!!! La conca tolmezzina randella il centrodestra: dopo il BIM e il Consorzio Boschi, Brollo è stato rieletto presidente dell’Uti locale. Lega spaesata, via libera ai magheggi dei concorsi pubblici istruiti dal pupillo Crozzolo. Aperta la campagna elettorale. Esclusivo.

Francesco Brollo è stato ri-eletto ieri sera presidente dell’Uti Carnia.

Il sindaco di Tolmezzo, avendo capito la disarticolazione del centrodestra in Carnia, azzanna tutto ciò che la tavola espone. Anzi, nel caso della presidenza Uti raddoppia l’incasso e cogliona i fenomeni del centrodestra locale. Dopo la figuraccia del documento fantasma elaborato negli uffici della candidata sindaco D’Orlando, che avrebbe dovuto mettere in mora l’Unione del borgomastro di Tolmezzo, lo stesso Brollo compie due capolavori che mettono KO l’intero arco alpino, da Forni Avoltri a Tarvisio. A gennaio aveva dato improvvisamente le dimissioni, annunciando la volontà di non ricandidarsi, nessuno gli credeva. Tant’è che il dirigente assunto senza concorso e pluriprorogato Crozzolo, si è fatto subito prorogare per l’ennesima volta l’incarico. Un incarico fiduciario della durata del mandato del presidente (Brollo). Brollo-Crozzolo, un en plein da brivido.

Alle viste un fiume di concorsi per assunzioni di qualsiasi tipo di categoria e in tutti i comune dell’Arco. Una manna per la futura campagna elettorale e per i crediti che Brollo potrà esercitare. Centrodestra, non pervenuto. Spazzato via nel Bim, eletto presidente Michele Benedetti, e nel Consorzio boschi carnici il cui presidente è quel furbacchione di Luigi Cacitti di Forza Italia. Ecco la cronaca:

Come ampiamente anticipato dal blogger, ieri sera a Tolmezzo si è riunita l’assemblea dei sindaci della Carnia per l’elezione del nuovo “vecchio” Presidente dopo le dimissioni di Brollo del 2 gennaio scorso.

Come da programma, tutto come prima, con Brollo rieletto Presidente a larga maggioranza di csx (Marsilio e i suoi accordi bipartisan fanno ancora la differenza!)…vedi BIM, Consorzio Boschi, ecc..

L’unica novità è che il sindaco Brollo, ha cercato di promuovere la sua rielezione con la promessa che in ufficio di presidenza cambierà tutto, aprendo ad un possibile ingresso di un sindaco di cdx (Olivo Dionisio di Lauco come vice) ma, pare non abbiano trovato ancora la quadra, figurati!.

Nel frattempo in UTI anche il 2020 è iniziato come il 2019, con una valanga di concorsi per vari comuni dove sarà possibile imbucare amici e parenti vari….parentopoli carnica forever!

D’altronde il regista è sempre lui, il direttore Maurizio Crozzolo (l’ormai famoso dirigente più prorogato d’italia, che senza aver vinto alcun concorso fa e disfa come meglio crede da oltre 4 anni in UTI-Carnia).

In tutto ciò la Lega di Fedriga dorme e lascia la Carnia in mano al PD.