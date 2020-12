VarianteCovid Exxx…Polzive!!! Stop ai voli con Gran Bretagna. A Ronchi dei Legionari scoppia il caos: 134 passeggeri tamponati e ammassati. La denuncia di una turista su TriesteCafè. Foto Esclusive.

Causa la Variante al Covid esplosa a Londra, a Trieste sono stati chiusi i collegamenti fino al 6 gennaio. Atterrati questo pomeriggio 134 passeggeri provenienti da Londra. Tutti tamponati. 1 positivo. L’amministratore delegato dello scalo di Ronchi dei Legionari Consalvo: “Ultima partenza per Londra alle 17 di domenica 20 dicembre”. Intanto scoppiano le polemiche. Fonte: «TriesteCafè».

Contrariamente a quanto pubblicamente annunciato, le procedure di sicurezza all’aeroposto di Ronchi non sarebbero state efficienti. Una nostra lettrice appena rientrata da Londra ci ha infatti raccontato (su TriesteCafé) il vero e proprio caos che ha dovuto attraversare da quando è atterrata.

“Ci hanno fatto aspettare per 20 minuti a bordo dell’aereo, senza la possibilità di scendere; poi ci hanno trasferito in una stanza dell’aeroporto, dove abbiamo aspettato per mezz’ora. Si vedeva che non sapevano minimamente cosa fare: nella stanza non c’era la minima distanza di sicurezza e molte persone dovevano stare una attaccata all’altra, con il grave rischio di contagiarsi. «Io soffro di asma e sono particolarmente a rischio» afferma la nostra lettrice. “Dopo mezz’ora di attesa sono riuscita a farmi fare il tampone e passare, ma solo perché mia madre ha chiamato l’aeroporto molto arrabbiata. C’era un’inefficienza totale”.