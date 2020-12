VaxDayShow Exxx…Polzive!!! La GranCassa del vaccino non copre l’allerta Covid in Fvg. Superata la percentuale posti letto in area medica. Sale pericolosamente il ritmo dei ricoveri. Focolaio Veneto al confine. Esclusivo.

E’ arrivato il vaccino e tutti esultano, media in testa ad alimentare la grancassa. Quale miglior occasione per distrarre la massa dalla catastrofe sociale, dalla crisi economica e dalla preoccupante risalita dei ricoveri? Si tenta di illudere il popolo, ma i dati non perdonano e sono quelli diffusi oggi da «Il Gazzettino». Compreso il focolaio veneto. Segui….

La percentuale dei posti letto in area medica è di nuovo salita. In Friuli V.G, come a metà dicembre, risulta occupato più del 50 per cento di letti in area medica. Il bollettino di ieri certificava ben 645 pazienti, un corrispettivo di poco inferiore al picco di metà dicembre, quando si registrarono 660 ricoveri causa Covid. Ma, come viene rilevato dal quotidiano, a preoccupare i sanitari è la rapidità temporale con cui è stato raggiunto il picco di ieri. A Natale i ricoverati erano 572, a Santo Stefano 587, il 27 dicembre 626 e ieri 645. Una velocità impressionante di persone colpite: in quattro giorni 73 in più. Nel pordenonese le RSA non accettano più trasferimenti. In alcune strutture non viene garantita la presenza fissa di un medico che é azzerata nei periodi festivi. Purtroppo l’arma di distrazione di massa dei vaccini esplosa in questi giorni, non basta a mascherare la ripresa delle criticità nelle case di riposo. Nell’Asp di Spilimbergo sono risultati positivi al Corona virus 146 ospiti anziani su 189. Un numero estremamente elevato mai registrato in precedenza. La dimensione del focolaio è assai delicata e, a questo allerta, si aggiunge quello del Veneto. Sono diversi i comuni del Friuli Occidentale confinanti con la regione di Zaia ad essere costantemente monitorati. Tra la provincia di Pordenone e quella di Treviso il contagio è superiore a quello degli altri comuni friulani. Gli esempi provengono dai comuni di Brugnera, Prata, Chions, Pasiano e in montagna, Erto e Casso, Claut e Cimolais.