VeleniCollinari Exxx…Polzive!!! Chi sono gli “esseri viscidi” cui si riferisce l’uscente De Simon? Bottoni confermato nuovo presidente della Comunità collinare. Fratelli d’Italia assicura poltrona e mesata a Turridano. Chiarvesio vice presidente. Esclusivo.

L’assemblea della Collinare Fvg, che oggi ha consacrato il passaggio da Consorzio a nuovo ente Comunità, è stata preceduta da velenosi commenti da parte del presidente uscente Paolo De Simon. Chi è il bersaglio? Segui:

Quando Paolo De Simon ha annusato che non avrebbe avuto nessuna chance di essere riconfermato, ha bombardato la rete. Sul suo profilo Fbook, sono esplosi petardi da etto: «Il mondo è pieno di esseri viscidi e se ne trovano più fra gli uomini che fra gli anfibi o i rettili…». Un lettore replica: «Vogliamo nomi e soprattutto cognomi». I commenti aumentano: «Sono quelli che ti pugnalato alla schiena, maschere mistificatrici, sono peggio dei rettili...». Ormai è guerra dichiarata e non è difficile intravedere a chi si riferisca il già presidente tradito.

In quanto ai lavori di oggi, tutto è andato secondo previsioni. La sindaca di Majano Paladin, che aspirava a un posto nel CDA, ha chiesto il voto a scrutinio segreto. Non è cambiato nulla. Bottoni, come da accordi è stato eletto presidente, due schede bianche, Colloredo di Monte Albano e Majano appunto. Chiarvesio sindaco di Fagagna, entra nel Cda, ed è stato indicato quale vicepresidente con le funzioni di traghettatore delle pratiche dall’Uti collinare alla nuova Comunità nata oggi, mentre Presidente dell’assemblea rimane Asquini, sindaco di Coseano. Confermati nel Cda il braccio destro del sindaco di San Daniele Massimo Pischiutta e il già sindaco di Moruzzo, Pirrò.

Grazie al frenetico lavoro delle diplomazie dei meloniani, è stato riconfermato nel CDA anche il consigliere comunale di Dignano, Giovanbattista Turridano che ha mosso mari e monti per occupare la poltrona. In questo senso, Fratelli d’Italia FVG, diversamente dagli annunci di Crosetto e Meloni, si conferma il partito dei poltronari, giacchè al dignanese verrà assicurata una mesata di circa 600 euri/mese più rimborso spese. Il presidente Bottoni invece tirerà solo la differenza fra sindaco e presidente, mentre il vice non tirerà nessuna indennità. Friuli latrina italica. Ai lavori ha assistito in remoto l’assessore regionale Roberti.