Secondo gli esperti, il bilancio della vendemmia 2020 è positivo. E’ calata la raccolta dell’1 e mezzo per cento ma il vino sarà di qualità. I prezzi al quintale delle Uve. Ottima annata per il Cabernet Sauvignon, Refosco, Merlot e Chardonnay. Video esclusivo. Il listino prezzi in calce alla pagina.